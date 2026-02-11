TBMM'de yumruklu kavga

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıTBMM'de yumruklu kavgaTBMM'de yumruklu kavgaGiriş Tarihi: 11 Şubat 2026 16:43 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2026 16:47 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek yemin etmek için kürsüye çıktığı sırada CHP’li milletvekilleri kürsüye yürüdü. Genel Kurul’da tansiyonun yükseldiği ve yumrukların havada uçuştuğu arbede sonrası oturuma ara verildi.Bunlar da Var 05:07Yurt genelinde hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış geliyor taşkınlara dikkat! 11.02.2026Çarşamba 06:05Başkan Erdoğan imzasıyla Kabine'de görev değişimi! Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek Adalet Bakanı | İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu 11.02.2026Çarşamba 01:52Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Kur’an-ı Kerim tilaveti: O video gündem oldu 11.02.2026Çarşamba 02:22İslam Memiş’ten altın analizi: Gram ve ons altında beklediği seviyeleri açıkladı! 10.02.2026SalıCANLI YAYIN