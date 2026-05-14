Ankara'da 40 ton bozuk et ele geçirildi

Ankara'da halk sağlığını hiçe sayan fırsatçılara darbe: Jandarma, piyasaya sürülmek istenen 50 milyon TL değerindeki 40 ton sağlıksız ete el koydu.

Kızılcahamam'da Devasa Sağlıksız Et Operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcahamam ilçesi Belpınar Mahallesi'nde bulunan bir et entegre tesisinde halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden üretim yapıldığı duyumunu aldı. Vakit kaybetmeden operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen tesise baskın düzenledi. Hijyen kurallarının tamamen hiçe sayıldığı tesiste yapılan incelemelerde, halka yedirilmek üzere hazırlanan tonlarca et ürününe rastlandı.

50 Milyon Liralık Vurgun Engellendi

Tesiste gerçekleştirilen aramalarda; hijyenik olmayan şartlarda üretilmiş ve piyasa değeri yaklaşık 50 milyon 655 bin lira olan tam 40 ton et ürünü ele geçirildi. Jandarma ekipleri, sağlıksız ürünlerin sofralara ulaşmasını engelleyerek büyük bir facianın önüne geçti. Ele geçirilen etlerin imhası için ilgili birimlere bilgi verilirken, tesis mühürlendi.

Halk Sağlığını Tehlikeye Atan 2 Şahıs Gözaltında

Sağlıksız ürünleri kanuna aykırı yöntemlerle piyasaya sürmeye hazırlanan işletme sahipleri R.E. ve O.Ö., jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti yapmak" ve "kamu sağlığını tehlikeye atmak" suçlarından adli işlemleri sürüyor.

Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

