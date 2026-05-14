Gürcistan’da hız tutkusu: 7 genci hayattan kopardı

Gürcistan'ın doğusunda, Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Borçalı bölgesinde meydana gelen katliam gibi trafik kazasında 7 genç hayatını kaybetti. Gardabani kentinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin bir ağaca çarpması sonucu yaşanan facia, bölgeyi yasa boğdu.

Otomobil Çarpmanın Şiddetiyle İkiye Bölündü

Olay, sabah saatlerinde Gardabani-Rustavi yolu üzerindeki Birlik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içinde gençlerin bulunduğu BMW marka otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki bir ağaca şiddetle çarptı. Çarpmanın muazzam etkisiyle adeta parçalara ayrılan otomobil taklalar atarak sürüklendi ve ardından alev aldı.

Aynı Aileden Kardeşler Can Verdi

Feci kazada araç içerisinde bulunan gençlerden 5'i olay yerinde feci şekilde can verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 genç de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında aynı aileden kardeşlerin de bulunduğu öğrenilirken, feci kaza çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın çarpma anı, parçaların etrafa savrulması ve alev aldığı anlar net bir şekilde görüldü.