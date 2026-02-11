Meclis’te yemin krizi ve arbede! Okan Müderrisoğlu o anları anlattı: TBMM Genel Kurul'unda kaos, locada gözyaşı!
Yazı Boyutu
TBMM, yeni Bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi’nin yemin töreninde tarihinin en gergin anlarından birine sahne oldu. CHP’li vekillerin kürsü işgali ve protestoları nedeniyle oturuma ara verilirken; AK Partili vekillerin koruma kalkanı oluşturduğu o anları anlatan Okan Müderrisoğlu, "Siyasal anarşizm ile demokrasi arasındaki mücadeleye tanık olduk" dedi. Meclis’teki şiddet görüntülerine şahit olan Bakan ailesinin locadaki hüzün dolu anları ise yemin törenine damga vurdu.