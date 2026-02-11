PODCAST CANLI YAYIN
Meclis’te yemin krizi ve arbede! Okan Müderrisoğlu o anları anlattı: TBMM Genel Kurul'unda kaos, locada gözyaşı!

Meclis’te yemin krizi ve arbede! Okan Müderrisoğlu o anları anlattı: TBMM Genel Kurul'unda kaos, locada gözyaşı!

TBMM, yeni Bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi’nin yemin töreninde tarihinin en gergin anlarından birine sahne oldu. CHP’li vekillerin kürsü işgali ve protestoları nedeniyle oturuma ara verilirken; AK Partili vekillerin koruma kalkanı oluşturduğu o anları anlatan Okan Müderrisoğlu, "Siyasal anarşizm ile demokrasi arasındaki mücadeleye tanık olduk" dedi. Meclis’teki şiddet görüntülerine şahit olan Bakan ailesinin locadaki hüzün dolu anları ise yemin törenine damga vurdu.

Bunlar da Var

Yurt genelinde hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış geliyor taşkınlara dikkat!
Yurt genelinde hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış geliyor taşkınlara dikkat!
Başkan Erdoğan imzasıyla Kabine'de görev değişimi! Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek Adalet Bakanı | İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu
Başkan Erdoğan imzasıyla Kabine'de görev değişimi! Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek Adalet Bakanı | İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Kur’an-ı Kerim tilaveti: O video gündem oldu
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Kur’an-ı Kerim tilaveti: O video gündem oldu
İslam Memiş’ten altın analizi: Gram ve ons altında beklediği seviyeleri açıkladı!
İslam Memiş’ten altın analizi: Gram ve ons altında beklediği seviyeleri açıkladı!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle