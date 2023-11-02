TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Saraybosna'da Gazze için ses yükseltti. İşgalci İsrail'e ve destekçilerine yüklenen Numan Kurtulmuş, "Şunu da çok açık söylüyorum. Beylerin ayarlarının ne kadar bozulacağını da biliyorum… Nasıl Auschwitz ve Srebtenitsa için oradaki kasaplar, uluslararası insan suçları mahkemelerine çıkmış ve bunun bedelini ödemişlerse bugün Gazze'deki katliamın sorumluları da mutlaka ama mutlaka uluslararası ceza mahkemesine çıkacak, bu yaptıklarının bedelini ödeyeceklerdir. Bu katliama sesini çıkarmayanlar da göz yumanlar da hesap vereceklerdir." ifadelerini kullandı.