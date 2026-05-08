Sağlık Bakanlığı'ndan Hantavirüs açıklaması: "Türkiye'de pozitif vaka yok!"

Arjantin'den yola çıkan ve içerisinde Türk yolcuların da bulunduğu belirtilen MV Hondius adlı gemide 3 kişinin hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi, küresel ölçekte tedirginlik yaratmıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) gemiden inen yolcuların seyahat ettiği 12 ülkeden biri olarak Türkiye’yi de bilgilendirmesi üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, mevcut riskin düşük olduğunu ancak tedbir amaçlı tüm kontrol mekanizmalarının devrede olduğunu bildirdi.

