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Takvim.com.tr TEKNOFEST’te | “Gençlere verilen dev bir hizmet bu”

Takvim.com.tr TEKNOFEST’te | “Gençlere verilen dev bir hizmet bu”
28.04.2023 22:31 - Son Güncelleme: 28.04.2023 23:03

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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ikinci gününde Atatürk Havalimanı'nda devam etti. TEKNOFEST'te ikinci günde de renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğin ilk günü yağmur nedeniyle açılış töreni ertelenmişti. Bugün yapılan törenin ardından birbirinden heyecanlı gösteriler ve yarışmalar düzenlendi. Takvim.com.tr ekibi sizler için festival alanına giderek, ziyaretçilere mikrofon uzattı. TEKNOFEST alanında geçirdikleri keyifli deneyimi paylaşan gençler "Dev hizmet, böyle bir hizmetin Türkiye'ye sunulması çok büyük avantaj" ifadelerini kullandı. Etkinliğe ilk defa katılan ziyaretçiler "Bir daha ömrü hayatımızda göremeyeceğimiz bir şey" sözleriyle heyecanını paylaştı. Özellikle genç ve çocukların yoğun ilgisi olan TEKNOFEST’e katılım oldukça yüksek seviyede. Sergilenen yerli ve milli ürünlere büyük ilgi gösterilirken, yapılan uçak gösterileri ise izleyenleri hayrete düşürüyor. Öte yandan, vatandaşlar, geçtiğimiz yıllara göre bu senenin daha yoğun geçtiğini belirtiyorlar. 41 farklı kategoride yarışmanın gerçekleşeceği TEKNOFEST’in kapıları 1 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

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