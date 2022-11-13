Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlama hakkında flaş gelişme! Gözaltılar var

Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda patlama meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Başkan Erdoğan, patlama hakkında yaptığı açıklamada görüntülerdeki kadını işaret ederek "Terör kokusu var" açıklamasında bulundu. RTÜK'ten yapılan açıklamada patlama hakkında yayın yasağı getirildiği bildirildi. Patlama hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Terör saldırısı olduğu görülüyor ilk belirlemelere göre. Saldırıyı yapan bir kadın. Şu ana kadar 81 yaralımız bulunuyor" dedi. A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Sabah gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, "Olayla ilgili gözaltılar var" açıklamasında bulundu.