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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İstiklal'de yaşanan patamayla ilgili önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İstiklal'de yaşanan patamayla ilgili önemli açıklamalar
13.11.2022 21:19

OTOMATİK OYNAT

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; Bu olayların arkasında her kim varsa sonuna kadar sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunun arkasından diğer teröristlere nasıl ulaştıysak bunlara da ulaşılacaktır. Ve yine Türkiye'ye getirilecek, gereği yapılıp yargıya teslim edilecektir. Her ne pahasına olursa olsun hesabı sorulacaktır" - "Türkiye eski Türkiye değil. Bunu herkes böyle bilsin. Eski Türkiye gibi her yönüyle şu anda kalkınma yönünde, huzur yönünde istikrarı sağlamış bir ülke, bölgesindeki ve dünyadaki birçok alanda söz sahibi olan bir Türkiye'ye hiç kimse bu tür eylemlerle ne mesaj verebilir ne de yolundan döndürebilir. Türkiye tüm kararlılığıyla yoluna devam edecektir." açıklamalarında bulundu.

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