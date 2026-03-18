Sultanahmet Meydanı'nda yankesicilik kamerada: Çantayı örttüler, parayı çaldılar, suçüstü yakalandılar

İstanbul'un simgesi Sultanahmet Meydanı'nda şoke eden görüntüler kameraya yansıdı. İki kadın yankesici, K.U. isimli kişinin dalgınlığından faydalanarak çantasının üzerini örttü ve el çabukluğuyla içerisinden 8 bin 400 lira nakit para çaldı. Polis ekiplerinin gözü önünde gerçekleşen hırsızlıkta G.T. (26) ve S.Ç. (30) suçüstü yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. O anlar haberimizin video bölümünde!

Güven timleri Sultanahmet'i takibe almıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yankesicilik suçlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Sultanahmet Meydanı'nı önceden takibe almıştı. Dün saat 11.30 sıralarında şüpheli hareketler sergileyen iki kadın, ekiplerin radarına girdi.

Çantayı örttüler, el çabukluğuyla parayı aldılar: Kameralar kaçırmadı

Takip altındaki iki kadının K.U. isimli kişiye yaklaştığı ve çantasının üzerini örterek el çabukluğuyla içerisinden para aldığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Klasik yankesicilik yöntemiyle gerçekleştirilen hırsızlık, polis ekiplerince an be an izlendi.

Kaçmaya çalıştılar, polisten kurtulamadılar

Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan G.T. (26) ve S.Ç. (30), polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada K.U.'ya ait olduğu belirlenen 8 bin 400 lira nakit para ele geçirildi. Para muhafaza altına alınarak sahibine teslim edildi.

İkisi de tutuklanarak cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.T. ve S.Ç., yankesicilik suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Her iki şüpheli de Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.