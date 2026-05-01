Otomobili çalarken yakalandı: "Araç benim" dedi

Camı Kırıp İçeri Sızdı

Olay, Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde park halindeki bir otomobili gözüne kestiren kadın şüpheli, aracın arka cam rüzgarlığını kırarak içeri girdi. Yanında getirdiği farklı bir anahtar düzeneğiyle aracı çalıştırmaya çalışan şahıs, o esnada durumdan şüphelenen araç sahiplerine yakalandı.

"Asıl Hırsız Sizsiniz" Diyerek Saldırdı

Suçüstü yakalanmasına rağmen geri adım atmayan şüpheli, aracın kendisine ait olduğunu iddia ederek sahiplerine direndi. Çevredeki vatandaşların ve araç sahiplerinin müdahalesine fiziksel saldırıyla karşılık veren kadın, "Araç benim, asıl hırsız sizsiniz" diyerek dakikalarca otomobilden inmedi.

Emniyet Güçlerinden Sert Müdahale

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, araç içerisinde direnç gösteren şüpheliyi güçlükle dışarı çıkararak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan ve emniyete götürülen kadının işlemleri devam ederken, yaşadıkları şoku atlatamayan araç sahipleri şüpheliden resmen şikayetçi oldu.