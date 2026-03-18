Antalya'da kız isteme kavgası: Pompalı tüfek ve tabancayla 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gecenin ilerleyen saatlerinde komşu iki aile arasında yaşanan kız isteme tartışması, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda pompalı tüfek ve tabanca kullanan şüpheliler 2 kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Motorize Polis Timleri şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayın tüm ayrıntılarını ve o anları görüntülü haberimizde izleyebilirsiniz.

Tartışma gece yarısı silah seslerine döndü

Olay, Muratpaşa Mahallesi 571. Sokak üzerinde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre birbirine komşu iki aile arasında kız isteme meselesi yüzünden başlayan tartışma büyüdü. Bunun üzerine M. Ç., S. G. ve C. Ç. yanlarında getirdikleri pompalı tüfekler ve tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Tuncay Ş. ve Demir C. bacak ve kollarından yaralandı.

Geniş çaplı polis operasyonu başlatıldı

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından adrese Motorize Polis Timleri, resmi ve sivil ekipler, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kalabalık grubu sakinleştirmekte güçlük çekerken bölgeye takviye ekipler gönderildi.

Yaralılar aynı ambulansla hastaneye kaldırıldı

Saçma ve kurşun isabet eden Tuncay Ş. ile Demir C., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından aynı ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Silahlar evin bahçesinde ele geçirildi

Ekiplerin çevrede yaptığı incelemede, olayda kullanılan 2 adet pompalı tüfek ve tabanca, olay yerine yakın bir noktada bulunan evin bahçesinde ele geçirildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri silahlar üzerinde teknik çalışma başlattı.

Kaçan 3 şüpheli kısa sürede yakalandı

Kargaşadan yararlanarak olay yerinden kaçan M. Ç., S. G. ve C. Ç.'yi yakalamak için bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Motorize Polis Timleri ve bölge ekibinin koordineli çalışması sonucunda 3 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.