Songül Karlı derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle kıvırdı! Hem güldü hem oynadı…

Ünlü türkücü ve sunucu Songül Karlı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Özellikle eski eşi Metin Yüncü ile yaşadığı sorunlarla uzun süre magazin gündeminde yer edinen Karlı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla çok konuşulan Karlı, bu kez kırmızı elbisesiyle kıvırdığı anları yayınladı. Derin göğüs dekoltesi ve yırtmacıyla boy gösteren şarkıcı, kısa sürede gündem oldu. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...