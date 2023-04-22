SON DAKİKA I İstanbul'da trafik kilitlendi! Yoğunluk haritası renk değiştirdi

SON DAKİKA I İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı. Ramazan Bayramı'nda milyonlarca İstanbullu yine trafiğin esiri oldu. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası adeta kırmızıya bürünürken, yollarda saatlerce kalan vatandaşlar duruma isyan etti.