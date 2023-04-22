SON DAKİKA I İstanbul'da trafik kilitlendi! Yoğunluk haritası renk değiştirdi

SON DAKİKA I İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı. Ramazan Bayramı'nda milyonlarca İstanbullu yine trafiğin esiri oldu. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası adeta kırmızıya bürünürken, yollarda saatlerce kalan vatandaşlar duruma isyan etti.
SON DAKİKA I İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı. Ramazan Bayramı'nda milyonlarca İstanbullu yine trafiğin esiri oldu. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası adeta kırmızıya bürünürken, yollarda saatlerce kalan vatandaşlar duruma isyan etti.
Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik çift yönlü olarak durma noktasına geldi. Şehrin Avrupa yakasında D-100 Karayolu'nda Beylikdüzü-Büyükçekmece, Büyükçekmece-Beylikdüzü, Cevizlibağ-Haliç Köprüsü- Mecidiyeköy, TEM Otoyolu'nda Esenyurt-Avcılar, Yedikule-Aksaray, Küçük Ayasofya-Cankurtaran, Esenler-FSM istikametinde de aşırı yoğunluk görülüyor..