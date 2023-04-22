SON DAKİKA I Başkan Erdoğan'dan 'İlk Köy Evleri Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar! "Çiftçilere 10 yeni müjde"

"5 YILDA İSTANBUL'DA RİSKLİ BİNA BIRAKMAMAYI AMAÇLIYORUZ"

Pek çok depremde yangından vatandaşlarımız evleri ile buluşturmuştuk. İnşallah bir daha yapacağız. Van'da, İzmir'de Kütahya'da bunu yatık mı? Hadi sende yap, yapamazsın. Bunların nasibi yok. Ayrıca İstanbul'da yeni bir kentsel dönüşüm planı paylaştık. Yarısını devletin karşılayacağı bir plan sunduk. Yılda 300 bin konutu dönüştürerek 5 yılda İstanbul'da riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz.

Değerli kardeşlerim Bay bay Kemal ve avenesinden bu ülkeye fayda gelmez. Ne Ankara'nın İstanbul'un başındaki belediye başkanından bir hayır gelmez. Bunlar çöp demektir, susuzluk demektir. Hep bunları yaşadık. Biz iş yapmanın peşindeyiz. Bunlarda hep yaptığı gibi kentsel dönüşüm projelerimiz takoz koyma peşinde. Ben İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman çöp vardı, susuzluk vardı. Kim vardı CHP. Biz şimdi oraları park bahçe haline getirdik. Bunlara 5 tane koyun teslim edemezsiniz. Kimsenin bizi engellemesine izin vermeden çalışmaya devam edeceğiz.

ÇİFTÇİLERE 10 YENİ MÜJDE

Ahırı köy konağı ile Akıllı Köy Evleri projemizi milletimiz tasdikine sunuyoruz Afet alanlarındaki köy evlerindeki çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan, yem alımlarını destekleyeceğiz. Sözleşmeli üretim modeliyle aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz. Köylerde yaşayanlardan mevcut evini yıkıp bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere uygun şartlı finansman sağlayacağız. Afet alanları dışındaki vatandaşlardan kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere 'İlk Evim' şartlarıyla akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı getiriyoruz. Sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak üreticinin gelirini garanti altına alacak, arz güvenliğini temin edecek, gıdadaki fiyat dalgalanmasının önüne geçeceğiz. Jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amacı ile sera yatırımlarındaki desteği artıracağız. Tarımsal üretimde basınçlı sulama altyapısını güçlendirerek birim alanda daha çok rekolte ve gelir elde edilmesini sağlayacağız. Et-süt fiyatlarının izahı olmayan seviyelere çıkmasına yol açan sıkıntıya çözüm getiriyoruz. 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretimine teşvik vereceğiz. Azotlu gübrelerdeki dışa bağımlılığı azaltacak önemli bir projeyi evreye alıyoruz. Bay bay Kemal ve onun yandaşları 'hani doğalgaz' diyor. 2 akşamdır doğalgazın nasıl yandığını Sakarya'da Karadeniz de görmedin mi. Ama bunlar bakar göz. Kırsal dönüşüm için en önemli şey kırsal dönüşümü akıllı altyapıyla gençlerimiz tekrardan bu bölgeye çekecektir.

Amacımız Türkiye Yüzyılını üretimin, üreticinin yüzyılı yapmaktır. Kardeşlerim ülkemizin artık yıkıcı felaketlere teslim olmadığını örneğidir. Bir yandan evleri teslim ediyor, çiftelerimize destek veriyoruz. Dünyada bu kadar büyük bir afetin ardından her alanda kat edilen böyle bir mesafe yoktur. Gaziantep'te neredeyse çadır kent kalmadı konteyner oldu. Hatay dışında bütün enkazlar kaldırıldı. Hava şartlarının da düzelmesiyle bölgemizde hayat normal şartlarına dönmeye başladı. İnşallah önümüzdeki yıl daha da iyi olacak. Biz deprem turistleri gibi buraya poz vermeye gelmedik. Depremzede vatanlarımızın acılarını paylaşırken yaralarını da sarmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim Gaziantep ülkemizin üretim istihdam merkezleri arasında giderek büyüyor. Şehrin ihracatı aylık 1 milyar lirayı buldu. Şehrimizin başarılılarını yakından takip ediyoruz. Bir diğer deprem bölgesi için Hatay'da Amanos tünellerinin yapımına başlıyoruz. Bu tüneller ile Gaziantep'i İskenderun limanı ile buluşturuyoruz.

"KARADENİZ GAZIMIN VE PETROL GELİRLERİMİ BİR KISMI İLE AİLE VE GENÇLİK BANKAMIZI KURUYORUZ"

Nurdağı'nda da bir organize sanayi merkezi kuruyoruz. Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı trenlerinin hatlarından bir durağı da Nurdağı'dır. Bu hattın yapını da hızlandırıyoruz. Nurdağı merkezde 50 bin konuta ilave 50 bin konutun daha yapımını planlıyoruz. Değerli kardeşlerim şu anda teslimi yapacağız köy evleri ile bir adımı açık ve net attık. Ama önceliğimizin başına Karadeniz gazının geçirdik mi geçirdik. Şimdi ise Karadeniz gazımızın ve petrol gelirlerimizin bir kısmı ile Aile ve Gençlik Bakanlığımızı kuruyoruz. Bunlarla artık Türkiye çok daha vakur geleceğe yürüyor. Bu banka ile ev hanımların emekliliğini ve gençlimizin istihdamına kadar geniş bir alanda etkili oluyor. AK Parti LGBT'ye karşı mı, Cumhur İttifakı LGBT'ye karşı mı? Bunlar LGBT'ci bunlar bizim kutsal aile yapımıza karşı. 14 Mayıs bunlara ders verme günü olacaktır. bugüne kadar girdiğimiz her mücadeleyi millerimizle aynı mücadeleyi vererek kazandık. İnşallah 14 Mayıs'ta milletimizle zafere adım atarak deprem bölgesinde konutlarımızın yapımına teslim törenlerine devam edeceğiz.