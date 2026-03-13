Aracına sonradan multimedya ekran veya ses sistemi taktırdıysan dikkat! Son tarih 1 Nisan | Bakan Çiftçi açıkladı: Ceza 21 bin lira...

Erakçi’den Batı’ya 'Petrol' resti: "Bunun hesabını vermek zorundalar"

SON DAKİKA: İlber Ortaylı vefat etti

Silivri'ye destek eridi! İsmail Saymaz toplamaya çalışırken dağıttı: Gitmek için işsiz güçsüz olmak lazım