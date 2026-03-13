CANLI YAYIN
Silivri'ye destek eridi! İsmail Saymaz toplamaya çalışırken dağıttı: Gitmek için işsiz güçsüz olmak lazım

CHP'nin Silivri çağrısına yanıt giderek azalıyor. Saymaz'ın açıklaması ise gündem oldu: "Silivri'ye gitmek için işsiz güçsüz olmak lazım."

