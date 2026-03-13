CANLI YAYIN
İlber Ortaylı hayatını kaybetti: "Tarihi halka indiren tarihçimiz azdı"
İlber Ortaylı hayatını kaybetti: "Tarihi halka indiren tarihçimiz azdı"
Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 16:20
Prof. Dr. İlber Ortaylı bugün hayatını kaybetti. MSÜ Rektörü Afyoncu canlı yayında andı: "Halkla bütünleşmiş bir tarihçiydi. Tarihi halka indiren tarihçimiz azdı." dedi.
