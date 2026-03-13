Müge Anlı kayıp Gamze Şahan'ı 5. günde buldu
5 gündür kayıptı, Müge Anlı buldu. 28 yaşındaki Gamze Şahan, Osmaniye'den kaybolduktan sonra canlı yayına bağlandı. Perde arkasında ne vardı? İşte detaylar.
28 yaşındaki Gamze Şahan dini nikahla beraberlik yaşadığı İlyas Seymez'le yaşadıkları Osmaniye'den kayboldu. 4 senedir beraberlik yaşadığı İlyas Seymez'le resmi nikahları bir türlü kıyılamamış, Gamze'nin çocuğu olmadığı ve resmi nikah kıyılmadığı için tüp bebek yollarının tıkanması sebebiyle psikolojik olarak yıkım yaşadığı söylendi. Annesi ve kız kardeşi onu aramak için stüdyoya geldi.