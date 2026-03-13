CANLI YAYIN
Geri
Müge Anlı kayıp Gamze Şahan'ı 5. günde buldu

Müge Anlı kayıp Gamze Şahan'ı 5. günde buldu

5 gündür kayıptı, Müge Anlı buldu. 28 yaşındaki Gamze Şahan, Osmaniye'den kaybolduktan sonra canlı yayına bağlandı. Perde arkasında ne vardı? İşte detaylar.

28 yaşındaki Gamze Şahan dini nikahla beraberlik yaşadığı İlyas Seymez'le yaşadıkları Osmaniye'den kayboldu. 4 senedir beraberlik yaşadığı İlyas Seymez'le resmi nikahları bir türlü kıyılamamış, Gamze'nin çocuğu olmadığı ve resmi nikah kıyılmadığı için tüp bebek yollarının tıkanması sebebiyle psikolojik olarak yıkım yaşadığı söylendi. Annesi ve kız kardeşi onu aramak için stüdyoya geldi.

Bunlar da Var

Tokat sallandı: Şükrü Ersoy'dan dikkat çeken deprem yorumu
Tokat sallandı: Şükrü Ersoy'dan dikkat çeken deprem yorumu
Bilecik'te akaryakıt istasyonunda kavga: 1'i polis, 3 yaralı
Bilecik'te akaryakıt istasyonunda kavga: 1'i polis, 3 yaralı
Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü bizzat takdim etti
Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü bizzat takdim etti
Mersin'de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü
Mersin'de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle