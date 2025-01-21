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Sivas’ta baca yangını itfaiyenin zamanda müdahalesi ile söndürüldü
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Sivas’ta baca yangını itfaiyenin zamanda müdahalesi ile söndürüldü

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 16:54 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 16:54

Sivas’ta bir köftecinin bacasında çıkan yangın, itfaiyenin ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgilere göre yangın öğle saatlerinde, Alibaba Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın bacasında meydana geldi. Mahalledeki köfteci dükkânı işleten bir esnafın bacasından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlara hemen durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olayla ilgili alarma geçen Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

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