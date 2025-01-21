Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’ye katılan Kürşad Zorlu’ya rozeti taktı

İyi Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde Zorlu'ya rozet taktı. Zorlu, yaptığı açıklamada, "Ülkemiz çoklu tehditler, tarihi sınamalar, coğrafi tehditlerle karşı karşıya. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır anlayışıyla Cumhuriyetimizin 2. asrına adım attığımız bu tarihi dönemeçte Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize hizmet yolunda bu inanç ve heyecanla aranızda yer alıyorum." dedi.