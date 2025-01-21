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Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’ye katılan Kürşad Zorlu’ya rozeti taktı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu'ya rozeti taktı

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 15:30 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 15:30

İyi Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde Zorlu'ya rozet taktı. Zorlu, yaptığı açıklamada, "Ülkemiz çoklu tehditler, tarihi sınamalar, coğrafi tehditlerle karşı karşıya. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır anlayışıyla Cumhuriyetimizin 2. asrına adım attığımız bu tarihi dönemeçte Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize hizmet yolunda bu inanç ve heyecanla aranızda yer alıyorum." dedi.

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