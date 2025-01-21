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Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası başıboş köpek açıklaması: Zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız
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Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası başıboş köpek açıklaması: "Zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız"

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 19:18 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 19:30

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. Başkan Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bolu'daki yangın sonrası 1 günlük milli yas ilan edildiğini belirten Erdoğan, "Böyle bir faciasının yaşanmasına sebep olanlar hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Gün siyaset yapma günü değil bir ve beraber olma günüdür." dedi. Başıboş köpeklerle ilgili görevini yapmayan belediyeleri uyaran Erdoğan, siyasi parti farkı gözetmeden zorlayıcı tedbirleri devreye alacaklarını ifade etti.

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