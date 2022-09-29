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Şirin Payzın'ın zor anları! Başkan Erdoğan'ın üniversite arkadaşı gerçekleri söyleyince yüzü düştü

Şirin Payzın'ın zor anları! Başkan Erdoğan'ın üniversite arkadaşı gerçekleri söyleyince yüzü düştü
29.09.2022 00:34 - Son Güncelleme: 29.09.2022 00:45

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CHP yandaşı yayınlarla öne çeken Halk TV'de Şirin Payzın moderatörlüğünde yapılan programda gazeteci Rafael Sadi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile sınıf arkadaşı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Payzın, kendinden emin ve küçümseyici bir üslupla 'Nereden?' diye bir soru yöneltti. Sadi,"Diploması var mı yok mu tartışılan Erdoğan’la dört yıl üniversitede aynı sırada okuduk" şeklinde cevap verdi. Başkan Erdoğan'ın üniversiteden sınıf arkadaşı Rafael Sadi'nin bu cevap sonrası komik duruma düşen Şirin Payzın'ın yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu.

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