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Başkan Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna arasındaki esir takasına ilişkin açıklama: Başarılı bir şekilde sona erdi

Başkan Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna arasındaki esir takasına ilişkin açıklama: Başarılı bir şekilde sona erdi
28.09.2022 23:00 - Son Güncelleme: 28.09.2022 23:01

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasıyla ilgili olarak, ‘’ Biz Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuğunuz her türlü takdirin üstündedir. Bir taraftan tahıl koridorunun çalışması, gübre olayı diğer taraftan ve 200 esirin takası. Ukrayna lehine olan 5 tane var. Rusya'nın önem verdiği Medvedçuk var. Hanımı televizyondan 'Erdoğan ne olur kocamı kurtar' diye çağrıda bulunmuştu. Yaptığım görüşmelerde, Sayın Putin bunu hatırlattı. Biz de Sayın Zelenski ile görüşerek esirlerin takasları hamd olsun gerçekleşti. Barış için umutsuz değilim.’’ dedi.

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