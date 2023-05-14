Şanlıurfa’da "seri evet mührü basıldı" yalanı! Yandaş medya ve trollerden kuyruklu algı operasyonu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Minare Köyü'nde bir sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'a seri olarak "evet" mührü basıldığı iddiası ortaya atıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Sandık kurulu üyelerimiz darp edildi" yalanına sarılıp skandal bir paylaşıma imza attı. CHP yandaşı ODA TV de algı operasyonu yaptı. Ancak 'seri oy' yalanını tutulan tutanak bozguna uğrattı. CHP'li müşahitler bile darp olayı ve seri oy kullanma olmadığını teyit etti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.