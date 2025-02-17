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Şanlıurfa’da dehşet! Çocuklarına şiddet uygulayan aile gözaltında
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Şanlıurfa'da dehşet! Çocuklarına şiddet uygulayan aile gözaltında

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 17:40 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 17:40

Şanlıurfa'da, 5 ve 7 yaşındaki çocuklarını hortumla dövüp soğuk su ile çıplak şekilde yıkayan baba ve üvey anne gözaltına alındı. Çocuklar koruma altına alındı.

Şanlıurfa'da çocuklarını hortumla dövüp soğuk havada, çıplak bir şekilde damda yıkayan baba ve üvey anne gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen bir baba ve üvey anne, 5 ve 7 yaşındaki çocuklarını, iddiaya göre altlarını pislettikleri için soğuk su ile çıplak bir şekilde yıkadı. Soğuk su ile yıkanan çocuklar daha sonra hortumla dövüldü. Çocuklarının ağlama seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

BABA VE ÜVEY ANNE GÖZALTINA ALINDI

Boşanan anne ve babadan olan çocuklardan 2'si babaannede, 2'si ise üvey anne ve baba ile yaşadığı öğrenildi. Öz çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen baba ve üvey anne, ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği konu ile ilgili açıklamasında, "16.02.2025 tarihinde sosyal medya ve basında yer alan bazı haberlerde 'Şanlıurfa'da bir babanın çocuklarına şiddet uyguladığı' yönündeki iddialarla ilgili olarak valiliğimiz tarafından açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur. 16.02.2025 tarihinde gündeme gelen olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından çok hızlı şekilde gerekli çalışmalar yapılarak kötü muamelede bulunan baba gözaltına alınmış ve adli merciler tarafından tutuklanmıştır. Habere konu olan çocuklarımız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından ivedilikle koruma altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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