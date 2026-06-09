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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan temizlik resti: ''Kirli olanların işine son vereceğiz!''

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan temizlik resti: ''Kirli olanların işine son vereceğiz!''

Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi politikalara ve geleceğe yönelik çok konuşulacak, gündemi sarsacak nitelikte sert açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Arınacağız, arınacağız! Kirlilikten arınacağız, kirlilikten! Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz! Bu parti kirliliği kabul etmez! " diyerek, parti yönetiminde ve kadrolarında radikal adımların atılacağının ilk sinyalini bu sözlerle paylaştı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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