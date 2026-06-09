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Ukrayna’da vurulan Türk gemisi İstanbul Boğazı’nda!

Ukrayna’da vurulan Türk gemisi İstanbul Boğazı’nda!

Ukrayna'nın Odessa açıklarında 28 Mayıs'ta dron saldırısında hasar gören Türk şirketine ait 'ANT' isimli kargo gemisi, bu sabah İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Havadan görüntülenen geçiş sırasında aldığı hasar net şekilde görülen geminin, Yalova'daki tersanede bakıma alınacağı öğrenildi. Öte yandan saldırı sonrası hafif şekilde yaralanan 2 Türk mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İstanbul merkezli Maksimar Denizcilik'e ait 99,8 metre uzunluğunda ve 15,82 metre genişliğindeki 'ANT' isimli kargo gemisi, 28 Mayıs'ta Ukrayna'nın Odessa Limanı açıklarında dron saldırısına uğradı. Vanuatu bayraklı gemide bulunan Türk mürettebattan 2'si saldırıda hafif şekilde yaralandı. Gemide çıkan yangın Ukrayna donanması tarafından söndürülürken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Donanma botlarıyla hastaneye ulaştırılan mürettebatın tedavilerinin ardından geminin Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı. Haktan Denizcilik firmasına ait 'Haktan 1' isimli römorkör ile Türkiye karasularına çekilen gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerin eşliğinde bu sabah İstanbul Boğazı'ndan geçirildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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