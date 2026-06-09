Ukrayna’da vurulan Türk gemisi İstanbul Boğazı’nda!

Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 13:00

İstanbul merkezli Maksimar Denizcilik'e ait 99,8 metre uzunluğunda ve 15,82 metre genişliğindeki 'ANT' isimli kargo gemisi, 28 Mayıs'ta Ukrayna'nın Odessa Limanı açıklarında dron saldırısına uğradı. Vanuatu bayraklı gemide bulunan Türk mürettebattan 2'si saldırıda hafif şekilde yaralandı. Gemide çıkan yangın Ukrayna donanması tarafından söndürülürken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Donanma botlarıyla hastaneye ulaştırılan mürettebatın tedavilerinin ardından geminin Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı. Haktan Denizcilik firmasına ait 'Haktan 1' isimli römorkör ile Türkiye karasularına çekilen gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerin eşliğinde bu sabah İstanbul Boğazı'ndan geçirildi.