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Eski eşine kezzaplı saldırı: Ayfer Karakayışlı kurtarılamadı

Eski eşine kezzaplı saldırı: Ayfer Karakayışlı kurtarılamadı

Kıskançlık bahanesiyle dehşet saçan eski kocanın hedefi olan Ayfer Karakayışlı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; annesini korumak için araya giren 13 yaşındaki M.Ş. ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Sokak Ortasında Önlerini Kesti

Kan donduran olay, Ferahlı Mahallesi'nde meydana geldi.43 yaşındaki Ayfer Karakayışlı, 15 yıllık evliliğin ardından şubat ayında boşandığı 47 yaşındaki Hakan Ş.'nin sokak ortasında pususuna düştü. Kızı M.Ş. ile birlikte evine doğru yürümekte olan kadının önünü kesen eski koca, yanında getirdiği yanıcı kimyasal maddeyi (kezzap) talihsiz kadının üzerine fırlattı.

Annesini Korumak İsteyen Küçük Kız Ağır Yaralandı

Saldırı esnasında babasını durdurmak ve annesini korumak amacıyla araya giren 13 yaşındaki M.Ş.'nin de vücuduna kezzap sıçradı. Sokakta yaşanan arbede ve can pazarı sırasında saldırgan Hakan Ş. de fırlattığı kimyasal maddeden etkilenerek yaralandı. Çevre sakinlerinin çığlıkları ve ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı anne, kızı ve saldırgan eski koca ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Hastanelerin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan yaralılardan Ayfer Karakayışlı, doktorların gösterdiği tüm çabalara karşın kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan 13 yaşındaki M.Ş.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği ve durumunun kritik olduğu bildirildi.

Emniyet güçlerinin yaptığı ilk incelemelerde, şüpheli Hakan Ş.'nin evlilikleri süresince ve sonrasında aşırı kıskançlık nedeniyle sorunlar çıkardığı, kan donduran saldırıyı da bu sebeple gerçekleştirdiği iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak yürütülüyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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