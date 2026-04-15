Kaza, Akçakale ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayraklı Kavşak istikametinden Gümrük Kapısı yönüne ilerleyen Hasan G. idaresindeki 06 EGK 095 plakalı otomobil ile o sırada ana yola çıkış yapmak isteyen Muhammed A. yönetimindeki 27 GF 818 plakalı araç çarpıştı.

3 Yaşındaki Nazlı Kurtarılamadı

Çarpışmanın şiddetiyle Hasan G.'nin aracında bulunan 3 yaşındaki Nazlı Gültekin ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk edilen küçük çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Ehliyetsiz Sürücü Gözaltında

Polis ekipleri tarafından başlatılan incelemede, kazaya karışan sürücülerden birinin ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Sürücü Muhammed A. emniyet güçleri tarafından gözaltına alınırken, kaza anına ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.