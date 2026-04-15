Bir not, bir tanık ve cesur bir savcı... Gülistan Doku olayı sil baştan: ''Öldürüldü ve mezar yeri de durmadan değiştirildi''

6 yıl sonra gelen "Şubat" kod adlı gizli tanık ve esrarengiz bir not, Gülistan Doku dosyasındaki tüm taşları yerinden oynattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in "Ucu kime dayanırsa dayansın" restiyle derinleşen soruşturmada, intihar senaryosunun bir "asayiş oyunu" olduğu mu ortaya çıkıyor? Pertek’teki o boş mezar ve silinen HTS kayıtları ne söylüyor? İşte devletin en üst kademesinden gelen talimatla yeniden açılan o karanlık dosyanın perde arkası...

Tunceli'de 2020'den beri "kayıp" denilerek rafa kaldırılan dosya, 2026'da "cinayet" şüphesiyle geri döndü. Başsavcı Ebru Cansu'nun 700 dakikalık kamera kaydını tek tek incelemesiyle ulaşılan yeni şüpheliler kim? WhatsApp yazışmalarındaki "Yurda geç yoksa..." tehdidinin arkasında ne var? Gizli tanığın işaret ettiği boş mezar, 6 yıllık sırrı çözecek mi? Adalet Bakanı'nın "Gerçekleri bulacağız" dediği o kritik gecenin kronolojisi...

