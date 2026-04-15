Bakan Uraloğlu’ndan Hürmüz Boğazı açıklaması: 8 geminin tahliyesi için düğmeye basıldı
TBMM’deki AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, bölgedeki deniz trafiğine dair güncel verileri paylaştı. Çıkış talebi olmayan 4 gemiden ikisinin enerji gemisi, ikisinin ise yük aktarım gemisi olduğunu belirten Uraloğlu, bu gemilerin maliyet dengeleri doğrultusunda bölgede kalmaya devam edeceğini vurguladı. Ancak güvenli bölgeye geçmek isteyen 8 gemi için umutlu konuşan Bakan, tahliye işlemlerinin önümüzdeki günlerde tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.