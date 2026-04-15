Bodrum belediye meclis üyesinin kovulduğu restorana silahlı saldırı
Olay, Nadir Ataman’ın mekan görevlileri tarafından darp edildiği iddiasının yankıları sürerken meydana geldi. Restoranın kapalı olduğu veya müşteri yoğunluğunun az olduğu saatlerde gerçekleşen saldırıda kurşunlar camlara ve duvarlara isabet etti. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirirken, saldırının meclis üyesiyle yaşanan kavga ile bağlantılı olup olmadığını belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.