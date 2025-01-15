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Samsun’da kayıp ihbarı yapılan genç babasının inşaatında ölü bulundu
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Samsun'da kayıp ihbarı yapılan genç babasının inşaatında ölü bulundu

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 12:55 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 12:39

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi 3439. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gündür haber alınamayan ve ailesinin dün gece polise kayıp başvurusunda bulunduğu 28 yaşındaki Alican Kaya'nın sabah saatlerinde babasına ait inşaatta cansız bedeni bulundu. Sabah saatlerinde inşaata çalışmayan giden işçiler genci ipe asılı halde gördü. İşçilerin durumu 112’ye bildirmesi üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından şahsın cansız bedeni Samsun Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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