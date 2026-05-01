TBMM’de yoğun mesai: Doğum izni yasalaştı, eğitimde şiddete karşı komisyon kuruldu

Çalışan annelerin merakla beklediği doğum izni düzenlemesi, bugün itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile birlikte doğum sonrası izin süreleri ve esnek çalışma modellerine ilişkin yeni haklar tanındı. Bu adımın, hem aile bütünlüğünü koruması hem de kadın istihdamını desteklemesi hedefleniyor.

Okul Güvenliği İçin Yeni Komisyon

Son dönemde eğitim kurumlarında artış gösteren istenmeyen olaylar ve şiddet vakaları üzerine TBMM harekete geçti. Okul olaylarına ilişkin komisyon resmen kuruldu. Komisyon, okullardaki güvenlik zafiyetlerini inceleyerek, eğitim ortamının daha huzurlu hale getirilmesi için çözüm önerileri sunacak ve yasal düzenlemelerin önünü açacak.

İsrail'e "Sumud" Mesajı

Meclis'in bir diğer önemli gündem maddesi ise dış politikaydı. TBMM'den İsrail'e Sumud uyarısı geldi. Filistin halkının topraklarındaki sarsılmaz direnci anlamına gelen "Sumud" kavramına vurgu yapılırken, İsrail'in bölgedeki haksız uygulamalarına karşı Türkiye'nin kararlı duruşu bir kez daha hatırlatıldı. Meclis, uluslararası kamuoyuna bu direncin yanında olma çağrısı yaptı.