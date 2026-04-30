13 ilde dev operasyon: 9 milyar liralık yasa dışı bahis şebekesi çökertildi!

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve yaklaşık 6 ay süren titiz çalışma, dev bir yasa dışı bahis şebekesini gün yüzüne çıkardı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen soruşturmada; suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kara para aklama suçlarını işleyen şüpheliler mercek altına alındı.

13 ilde eş zamanlı şafak baskını

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Niğde merkezli olmak üzere Adana, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Samsun ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu toplam 13 ilde operasyon için düğmeye bastı. 26 adet yasa dışı bahis sitesi ile bağlantılı olduğu tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi.

Servet değerinde mal varlığına el konuldu

Yapılan incelemelerde, şebekenin yaklaşık 9 milyar lira işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen; 1 adet benzin istasyonu, 4 şirket, 15 araç, 5 arsa ve 2 bin 623 adet banka/kripto hesabından oluşan toplam 1 milyar 240 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

31 şüpheli cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan 34 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 31'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. İçişleri Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, suç şebekelerine karşı mücadelenin kesintisiz süreceği mesajını verdi.