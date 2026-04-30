Eskişehir’de korkutan gece: Patlama sesleri ve yükselen alevler mahalleyi sokağa döktü!

Eskişehir'in Hayriye Mahallesi Ulutaş Sokak üzerinde bugün öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir gecekondunun bahçesinden gelen şiddetli patlama seslerinin ardından alevler yükselmeye başladı. Bahçedeki yanıcı maddelerin ve eski ağaçların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüyerek hemen yan tarafta bulunan çok katlı binaya sıçradı.

Polis memuru alevlerin arasına daldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler bir yandan binayı tahliye ederken, diğer yandan sokağı yaya ve araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Söndürme çalışmaları sırasında bir polis memurunun, yoğun dumana rağmen itfaiye hortumlarını yönlendirerek alevlere müdahale etmesi facianın büyümesini engelledi.

Bir kişi hastaneye kaldırıldı

Yangının sıçradığı binada yaşayan ve duman içerisinde kalan M.G. isimli vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle binanın dış cephesinde ve üst katlardaki dairelerin pencerelerinde ciddi maddi hasar oluştu.

"Alevler adeta baca gibi yukarı çıktı"

Yangının çıktığı yerin hemen üzerindeki dördüncü katta ikamet eden Metin Karpuz, yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı: "Yangın muhtemelen bahçedeki hurdaların olduğu yerde başladı. Bahçedeki ağaç çok eski olduğu için alevler adeta bir baca gibi dördüncü kattaki çatıya kadar ulaştı. Dairemin camları ve pimapenleri ısıdan dolayı zarar gördü." İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlarken, polis ekipleri patlamanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.