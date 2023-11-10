Sosyal medyanın son yıllardaki popüler uygulaması TikTok, her geçen gün bir ahlaksızlığa ev sahipliği yapıyor. Önceki zamanlarda cinsiyeti erkek olan bir yayıncı hamile rolü yaparak, binlerce TikTok kullanıcısını bu tiyatroya inandırmayı başarmıştı. Platformda ahlaksızlıklar diz boyu devam ediyor. Para kazanmak için Atatürk'e benzerliğini kullanan Serdar Görel isimli yayıncıdan bir skandal daha geldi. Atatürk'e benzerliğiyle tanınan TikTok fenomeni Serdar Görel, sabah saat 09.05'te açtığı canlı yayın sırasında takipçilerinden yüksek miktarda para topladı. Öte yandan 29 Ekim'de de yaklaşık 1 milyon TL bağış toplayan Görel'in çok sayıda takipçi yorumlarda "Atam" diye seslendi.