CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, Yargıtay'ın AYM kararı üzerinden milli iradenin temsilcisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve seçilmiş hükümete nefret kustu. Özel'in Erdoğan'ı hedef gösteren "Sen darbecisin, bu darbe girişimidir" sözleri büyük tepki çekti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Özgür Özel'e "Son darbe girişiminin faillerini yaklaşık 10 yıldır canhıraş bir şekilde savunan CHP'nin acemi genel başkanı" olarak tanımladı, "Recep Tayyip Erdoğan'ın demokratlığının zekatı bile size bir ömür yeter. Bir darbeci arıyorsan baktığın ayna sana kılavuz olacaktır!" dedi. Başkan Erdoğan'ı 'darbecilikle' suçlayan CHP lideri Özgür Özel, eczalık yaptığı dönemden CHP koltuğuna oturduğu güne kadar FETÖ'ye alan açan eylem ve söylemlerde bulundu. Bu bağlamda Takvim.com.tr Özgür Özel'in kabarık FETÖ dosyasını açtı.