İlim Yayma Ödülleri'nin sahibi 9 akademisyen tarafından hazırlanan "Sağlıkta Teknolojik İstiklal" bildirgesi, Türkiye'nin sağlık alanındaki bağımsızlık hedeflerini ve stratejik vizyonunu ortaya koydu. Basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulan bildirgede, yerli ilaç ve sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi, akademi-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi gibi konulara vurgu yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: "Gerici olarak, yobaz olarak değerlendirilen insanların markası Türkiye'nin en büyük akademik ödülünü yapıyor. Bu kitleler bunları yapmazken, biz istiyoruz ki Türkiye'de bilim insanlarının toplumla bir diyalog kanalı oluşsun." açıklamalarında bulundu.