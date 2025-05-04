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Sağlıkta Teknolojik İstiklal bildirisi açıklandı! Toplantıda açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan: Gerici olarak gösterilen İlim Yayma Vakfı Türkiye’nin en büyük ödülünü yapıyor
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“Sağlıkta Teknolojik İstiklal” bildirisi açıklandı! Toplantıda açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan: "Gerici olarak gösterilen İlim Yayma Vakfı Türkiye'nin en büyük ödülünü yapıyor"

Giriş Tarihi: 4.05.2025 22:04:15 Güncelleme Tarihi: 4.05.2025 22:06:48

İlim Yayma Ödülleri'nin sahibi 9 akademisyen tarafından hazırlanan "Sağlıkta Teknolojik İstiklal" bildirgesi, Türkiye'nin sağlık alanındaki bağımsızlık hedeflerini ve stratejik vizyonunu ortaya koydu. Basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulan bildirgede, yerli ilaç ve sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi, akademi-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi gibi konulara vurgu yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: "Gerici olarak, yobaz olarak değerlendirilen insanların markası Türkiye'nin en büyük akademik ödülünü yapıyor. Bu kitleler bunları yapmazken, biz istiyoruz ki Türkiye'de bilim insanlarının toplumla bir diyalog kanalı oluşsun." açıklamalarında bulundu.

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