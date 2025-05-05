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Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti! Ankara Gazze’de ateşkes için iş birliğine hazır | Suriye mesajı!
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Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti! Ankara Gazze'de ateşkes için iş birliğine hazır | Suriye mesajı!

Giriş Tarihi: 5.05.2025 18:09:11 Güncelleme Tarihi: 5.05.2025 18:17:39

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti. Telefonda görüşen iki lider, ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve küresel konuları ele aldı. Başkan Erdoğan, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bu trajik insani drama son verilmesi gerektiğini, ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin iş birliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı. ABD'ye Suriye'ye yönelik yaptırımları hafifletmesi çağrısında bulunan Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiği ifade etti.

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