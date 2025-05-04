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Sırrı Süreyya Önder’e veda: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu
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Sırrı Süreyya Önder'e veda: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 4.05.2025 18:03:41

Sırrı Süreyya Önder'in son yolculuğuna uğurlandığı Levent'teki Barbaros Camii avlusundaki yoğun kalabalık dikkat çekiyor. Camii dışında Çevik Kuvvet ekipleri yoğun güvenlik alındı. Camii dışına konulan bariyerler dikkat çekti. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer siyasiler, sanatçı İbrahim Tatlıses, ailenin yakınları ve vatadaşlar katıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda terörsüz Türkiye süreciyle ilgili meclis mesaisi bittikten sonra gece geç saatlerde bir araya gelirdik. Uzun istişareler yapardık. Sağlığı söz konusu olduğunda dikkat etmesini ifade ederdik. Duaya inanırdı. Özel konuşmalarımızda bunlardan da bahsederdik." dedi.

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