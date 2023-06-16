14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yemesiyle birlikte muhalefet karıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 'Değişim' diyerek Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırmasıyla sallanan CHP, Abdüllatif Şener'in "Kılıçdaroğlu'na oy vermedim" itirafıyla yeni bir krize yelken açtı.

ŞABAN SEVİNÇ: KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEYEN BİR VEKİL DAHA VAR

Abdüllatif Şener'in itirafı gündeme bomba gibi düşerken bir bomba da CHP yandaşı Şaban Sevinç'ten geldi.

"CHP'de Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir başka vekil de var." diyen Sevinç ısrarlara rağmen isim verdi.

Sevinç şunları söyledi;

"CHP'de sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir başka vekil de var. Onun adını söylemem. O benim özel bir bilgim, isim vermeyeceğim. Başka milletvekilliği olduğunu da biliyorum."

ABDÜLLATİF ŞENER'İN KRİZ ÇIKARAN İTİRAFI

Dün CHP'nin kanalı Halk TV'ye çıkan Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini, ilk turda Sinan Oğan'a oy verdiğini söyledi.

"İKİNCİ TURDA GEÇERSİZ OY KULLANDIM"

İkinci turda ise geçersiz oy kullandığını belirten Şener şöyle konuştu:

"Birinci turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim. Meclis seçimlerinde kimseye oy vermedim. Şöyle bir detay da var. CHP'ye yönelik genel bir eleştirim yok. Ama siz oyunuzu kullanırken genel manzaraya bakarsınız ve oyunuzu kullanırsınız. Ben de böyle değerlendirdim."

SANDIKTA GEÇERSİZ OY ÇIKMADI

Açıklamaların ardından eski CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener'in oyunu kullandığı Ankara-Ümitköy'deki 4090 nolu sandıktan gelen tutanaklar incelendi.

4090 numaralı sandıkta toplam 321 oy kullanılmış. Sandıktan 57 oy Recep Tayyip Erdoğan'a, 264 oy ise Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkmış. Sonuç tutanağına göre sandıktan geçersiz oy çıkmamış. Sonuçla ilgili dikkat çeken bir başka değerlendirme ise aynı sandıkta birinci turda çıkan 11 Sinan Oğan oyunun hepsinin Recep Tayyip Erdoğan'a gittiği de iddia ediliyor. Şener'in burada bir kez daha yalan söylediği yani oyunu geçersiz atmadığı ortaya çıktı.