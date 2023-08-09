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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023, 16:25 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023, 17:01

Rusya, KKTC'de konsolosluk açma kararı aldı

Rus basını, Moskova yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk açma kararı aldığını dünyaya duyurdu. Haberde görüşlerine yer verilen Rusya'nın GKRY Büyükelçiliğinden bir yetkili, "Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan KKTC'de açılışını yaptığı Yeni Ercan Havalimanı ile ilgili "Uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir" ifadelerini kullanmıştı.

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