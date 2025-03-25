SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Polise taş atmaya zorladı! Kameraya kaydedince hakaret etti
Haberler Güncel Videoları

Polise taş atmaya zorladı! Kameraya kaydedince hakaret etti

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 10:24 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 10:24

CHP'nin günlerdir sürdürdüğü Saraçhane provokasyonu yeni bir skandala sahne oldu. Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik yolsuzluk soruşturmasını perdelemek için sokağa çıkan CHP'liler, kamu düzenini bozarak tarihi yapılara zarar verdi. Eylemlerde Başkan Erdoğan ve ailesine küfürler edilirken, bir provokatör polise taş atmayı reddeden bir vatandaşı "AK Partili" diyerek hedef gösterdi. Olay, vatandaşın kayda almasıyla ifşa olurken, provokatör bu kez "Şerefsiz AK Partili" diyerek hakaretlerini sürdürdü.

SIRADAKİ VİDEO
Matbaa kurup dolar basan şebeke çökertildi: 7 milyon 99 bin sahte dolar ele geçirildi
25.03.2025Salı
Yer: Saraçhane! Zorla polise taş attırmaya çalıştı: Atmıyorsan AK Partilisin
25.03.2025Salı
Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı
25.03.2025Salı
Erzincan'da köye inen aç kurtlar böyle görüntülendi
25.03.2025Salı
Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde korkutan yangın! Söndürme çalışmaları devam ediyor
25.03.2025Salı
Bunlar da Var
CHP lideri Özel Saraçhane’deki militanlarına Başkan Erdoğan’ın rahmetli annesine küfür ettirdi! 00:47
CHP lideri Özel'den alçak hareket!
25.03.2025Salı
Ankara’da komşu esnaflar arasında sopalı kavga: 7 yaralı 00:43
Ankara’da komşu esnaflar arasında sopalı kavga: 7 yaralı
24.03.2025Pazartesi
Vandallara geçit yok! 01:17
Vandallara geçit yok!
24.03.2025Pazartesi
CHP Lideri Özel militanlarına Başkan Erdoğan’a hakaret ettirdi 00:17
CHP Lideri Özel militanlarına Başkan Erdoğan'a hakaret ettirdi
24.03.2025Pazartesi
CANLI YAYIN