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PKK'nın siyasi kolu HDPKK'nin Bursa'da düzenlediği mitingde terörden tutuklu Demirtaş'ın ses kaydı dinletildi!

PKK'nın siyasi kolu HDPKK'nin Bursa'da düzenlediği mitingde terörden tutuklu Demirtaş'ın ses kaydı dinletildi!
08.05.2023 18:22

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Kandil'deki terör ininden 7'li koalisyona ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamalarının ardı arkası kesilmiyor. PKK elebaşlarının "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditlerinin etkileri sürerken son olarak topa PKK'nın sözde Dış İlişki Komitesi üyesi Roni Serdem girdi. "Kılıçdaroğlu'na bir şans vermemiz gerektiğini düşünüyoruz" diyen Serdem bunu Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğü için yapacaklarını ima etti. Öte yandan geride bıraktığımız günlerde terörist elebaşlarından Xebat Andok, "Seçime değil savaşa gidiyoruz" diyerek bir terör devleti planlandığı, Türkiye'yi parçalama senaryolarını itiraf etmişti.

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