Ülke Genelinde Yeni Yağışlı Sistem Başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik, Çarşamba gününden itibaren Türkiye'nin yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine gireceğini açıkladı. Batı bölgelerden başlayacak olan yağışların, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri ülkenin tamamında etkili olması bekleniyor. Pazar günü ise yağışların sadece en batı kesimlerde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ege ve Akdeniz İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yağışlı sistemin özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde "yer yer çok kuvvetli" olacağını belirten Çelik, vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Perşembe ve Cuma günleri Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz hatlarında yağışların şiddetini artıracağı vurgulandı. Yüksek rakımlı bölgelerde (1500-1600 metre üzeri) ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Üç Büyükşehirde Hava Durumu: Ankara, İstanbul ve İzmir

Üç büyük ilde de önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak yağışların hakim olacağı açıklandı.

İstanbul ve Ankara: En yüksek sıcaklıkların 16-17 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

İzmir: Sıcaklıklar 17-19 derece bandında olacak ancak Çarşamba ve Perşembe günleri İzmir'de sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir düşüş beklenmezken, değerlerin mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği ifade edildi.