Kuzey Marmara Otoyolu'nda görev başındayken meydana gelen trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Mustafa Aydın için ilk tören İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde yapıldı. Meslektaşlarının omuzlarında taşınan şehidin naaşı, buradaki helallik alımının ardından Fatih Camisi'ne nakledildi.

Devlet Erkanı ve Sevenleri Saf Tuttu

Fatih Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına çok sayıda önemli isim katıldı. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'ın yanı sıra şehidin ailesi, yakınları ve silah arkadaşları cenazede hazır bulundu. Şehidin yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul ederken, duygu dolu anlar yaşandı.

Naaşı Edirnekapı Şehitliği'ne Defnedildi

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Mustafa Aydın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Tekbirler ve dualar eşliğinde uğurlanan şehidimizin cenazesi, Edirnekapı Şehitliği'nde dualarla toprağa verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, vatan görevini icra ederken şehit düşen personeli için taziye mesajı yayımladı.