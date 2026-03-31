CANLI YAYIN
Geri
Volkan Konak vefatının 1. yılında Trabzon'da anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak, vefatının birinci yıl dönümünde Trabzon'un Maçka ilçesindeki mezarı başında sevenleri ve ailesi tarafından dualarla anıldı.

Geçtiğimiz yıl KKTC'nin İskele kentinde sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Volkan Konak için memleketi Trabzon'da geniş kapsamlı bir anma töreni düzenlendi. Maçka ilçesinin Pazaryeri mevkisinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, "Kuzeyin Oğlu"nun sevilen şarkıları eşliğinde kabrine kadar süren bir kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende duygusal anlar yaşandı.

Ailesi ve Dostları Kabri Başında Saf Tuttu

Törene sanatçının eşi Selma Konak, kızı Şimal Konak ve kardeşlerinin yanı sıra sanatçı dostları ve çok sayıda hayranı katıldı. Mezar başına karanfiller bırakan aile üyeleri taziyeleri kabul etti. Volkan Konak'ın ablası Saadet Yolsal, kardeşinin yokluğunun her geçen gün daha da ağırlaştığını belirterek, "Dünyanın bütün renkleri soldu, sadece siyah ve beyaz kaldı. Özlemiyle yaşamayı öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Dostu Selim Bölükbaşı: "Hala İnanamıyorum"

Volkan Konak'ın sahnede fenalaştığı an yanında olan yakın arkadaşı Selim Bölükbaşı, yaşadığı travmanın hala taze olduğunu dile getirdi. Bölükbaşı, "O an dokunduğu son kişi bendim. Bu hem büyük bir acı hem de büyük bir onur. Bir senenin nasıl geçtiğini anlayamıyorum, sanki her şey dün yaşanmış gibi" diyerek üzüntüsünü paylaştı. Anma programı, okunan dualar ve katılımcılara ikram edilen yemeğin ardından sona erdi.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle