Pendik’te feci kaza: Taksi kontrolden çıktı 3 ölü 1 yaralı

TEM'de Kontrolden Çıkan Taksi Su Kanalına Uçtu

İstanbul Pendik'te sabah saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen 34 TDE 80 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki su kanalına düşerek hurdaya döndü. Kazanın şiddetiyle araç içerisinde bulunanlar kabinde sıkıştı.

Olay Yerinde 3 Can Kaybı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç içerisinde sıkışan 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtarılan 1 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik Yoğunluğu Oluştu, İnceleme Başlatıldı

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.