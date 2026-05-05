Kalibaf’tan ABD’ye gözdağı: "Biz daha başlamadık!"
Yazı Boyutu
Kalibaf’ın açıklamaları, özellikle Hürmüz Boğazı gibi dünya petrol ticaretinin üçte birinin geçtiği kritik bir noktada güvenliğin pamuk ipliğine bağlı olduğunu bir kez daha gösterdi. ABD ve müttefiklerinin bölgedeki ablukalarına karşı İran’ın elindeki stratejik kartları henüz tam olarak sahaya sürmediğini belirten Parlamento Başkanı, Batılı güçlerin bölgedeki "şerrinin" azalacağını iddia etti. Kalibaf, Washington yönetiminin bu gerginliği daha fazla taşıyamayacağını vurgularken, İran’ın olası bir hamlesinin deniz taşımacılığını tamamen kilitleyebileceği imasında bulundu.